Nach(t)klänge an der Bergstraße

Bergstraße.Mit einem neuen Angebot in der Fastenzeit möchte das katholische Dekanat Bergstraße-Mitte einen Beitrag zur Gestaltung des Sonntags machen. An fünf Sonntagen werden in verschiedenen Kirchen an der Bergstraße „Nach(t)klänge“ zu hören sein – das sind Orgel und besinnliche Texte bei Kerzenschein zum Ausklang des Sonntags. „Man ist dazu eingeladen, den Sonntag ausklingen zu lassen und Kraft für die kommende Woche zu tanken“, so Stephan Volk, der Dekanatsreferent des Bergsträßer Dekanats. Die Termine:

Sonntag, 1. März: Heppenheim-Hambach, Pfarrkirche St. Michael,

Sonntag, 8. März: Zwingenberg, Mariä Himmelfahrt,

Sonntag, 15. März: Reichenbach, St. Andreas,

Sonntag, 22. März: Einhausen, St. Michael,

Sonntag, 29. März: Heppenheim, Pfarrkirche Erscheinung des Herrn.

Die Veranstaltung beginnt jeweils um 19.30 Uhr und dauert rund 20 Minuten. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. red

