Bergstraße.Die Reihe der „Nach(t)klänge“, wie sie seit Jahren während der österlichen Fastenzeit im katholischen Dekanat Bergstraße-Mitte stattfindet, geht am kommenden Sonntag zu Ende.

Die „Nach(t)klänge“ sind Orgel und besinnliche Texte bei Kerzenschein zum Ausklang des Sonntags. Beschlossen wird die Reihe am 18. März in Zwingenberg in Mariä Himmelfahrt (Heidelberger Straße 18). Sprecher ist Frank Meessen, Organist Franz-Josef Hoehling. Beginn ist um 19.30 Uhr, die Nach(t)klänge dauern etwa 25 Minuten.

Die Reihe „Nach(t)klänge“ ist eine Veranstaltung des Katholischen Dekanats Bergstraße-Mitte in Zusammenarbeit mit dem Katholischen Bildungswerk Bergstraße/Odenwald. red