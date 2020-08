Nachwuchskräfte fürs Amt

Bergstraße.Die Anstrengungen der vergangenen Jahre haben sich gelohnt: Nach dreijähriger Ausbildungs- und Studienzeit beenden drei Verwaltungsfachangestellte ihre Ausbildung und vier Studenten das Verwaltungsstudium „Public Administration – Bachelor of Arts“ bei der Kreisverwaltung Bergstraße in Heppenheim.

„Ein Moment, auf den Sie stolz sein können“, beglückwünschte Landrat Christian Engelhardt die ausgelernten Nachwuchskräfte in einer Feierstunde im Landratsamt. „Sie haben erlebt, dass die Arbeit in einer Behörde alles andere als trist und eintönig ist. Kommunalverwaltungen sind heute moderne Dienstleistungsunternehmen, die ein vielfältiges Aufgabenprofil und fundierte Kenntnisse erfordern. Sie können sehr stolz auf Ihre Leistung sein“, betonte der Verwaltungschef.

Corona-Jahrgang

Aufgrund der Corona-Pandemie fielen die geplanten Abschluss- und Graduierungsfeiern an der Berufsschule und Hochschule aus. Um auch in Zeiten von Corona dieses große Ereignis würdig zu feiern, organisierte der Kreis Bergstraße für die Nachwuchskräfte einen feierlichen Rahmen.

„Vor allem in den vergangenen Monaten wurde viel von Ihnen verlangt“, so der Landrat. Für die Prüfungsvorbereitung musste im Home-Schooling gebüffelt und die Bachelorarbeit ohne den Besuch der Hochschul- und Universitätsbibliothek geschrieben werden. „Das alles macht diesen Ausbildungsjahrgang zu einem besonderen, den wir alle nicht vergessen werden. Mit Ihnen zusammen können wir auch in Zukunft die vielen neuen Herausforderungen meistern.“

In den vergangenen drei Jahren wechselten die Verwaltungsfachangestellten und dualen Studenten zwischen Theorie und Praxis. In dieser Zeit haben die Nachwuchskräfte verschiedene Fachbereiche des Landratsamtes durchlaufen und die vielseitigen Aufgaben der Verwaltung kennengelernt.

Henrik Eisele, Alexander Engel, Julia Adam und Serkan Kaplan studierten den dualen Bachelorstudiengang „Public Administration“ an der Hochschule für Polizei und Verwaltung in Mühlheim, der zum Einstieg in den gehobenen Dienst berechtigt. Erfolgreich die Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten haben Janine Flemmisch und Elena Jäger sowie Leon Weise abgeschlossen. red

