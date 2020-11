Nächtliche Vollsperrung

Weinheim.Das Regierungspräsidium Karlsruhe führt auf der Westtangente B 38 bei Weinheim zwischen dem Knoten B 38/Westtangente/Viernheimer Straße und dem Saukopftunnel den dreistreifigen Ausbau durch. Die Gesamtmaßnahme unterteilt sich in insgesamt drei Bauabschnitte.

Bauende im zweiten Halbjahr 2022

Der erste Bauabschnitt wurde bereits im April 2018 umgesetzt. Dieser diente der Schaffung von Verkehrsflächen zur Aufrechterhaltung des Verkehrs während der nachfolgenden Bauabschnitte. Im Zuge des aktuell zweiten Bauabschnittes wurden die beiden Weschnitz-Brücken umgebaut und Teilbereiche der Dammverbreiterung durch Stützkonstruktionen weitgehend hergestellt. Im dritten Bauabschnitt wird die restliche Dammverbreiterung durch die noch fehlenden Stützkonstruktionen und Erdmassen hergestellt und die Verbreiterung der Verkehrsflächen mit einem grundhaften Vollausbau der Straße umgesetzt. Mit dem letzten Bauabschnitt wird witterungsbedingt im kommenden Frühjahr begonnen. Das Bauende ist für das zweite Halbjahr 2022 vorgesehen.

Örtliche Umleitung ausgeschildert

Die Arbeiten des aktuell zweiten Bauabschnitts sind bereits weit vorangeschritten und werden voraussichtlich am 12. November abgeschlossen sein. Für den Rückbau der momentanen Verkehrsführung und der Baustelleneinrichtung wird die Westtangente zwischen den Kreuzungen B 38 Westtangente/Viernheimer Straße und B 38 Westtangente/K 4229 in der Nacht vom 12. auf den 13. November ab 21 Uhr bis voraussichtlich 5 Uhr vollgesperrt. Eine örtliche Umleitung wird ausgeschildert sein. Durch Restarbeiten kann es in der darauffolgenden Woche in den verkehrsarmen Zeiten noch zu Beeinträchtigungen kommen. Bis zum Weiterbau im Frühjahr 2021 wird es von Seiten des Regierungspräsidiums keine weiteren Verkehrsbeschränkungen geben. zg

Info: https://rp.baden-wuerttemberg.de/rpk/Abt4/Ref471/Seiten/b38_weinheim.aspx

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 07.11.2020