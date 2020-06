Namenstag // Heute vor... // Spruch des Tages

Heute haben Namenstag

Otto, Bertram, Erich, Ernst, Theobald

Heute vor 23 Jahren

Mit dem Ablauf der vereinbarten Pachtzeit von 99 Jahren endet die britische Kolonialherrschaft über die New Territories in Hongkong. Entsprechend der zuvor vereinbarten chinesisch-britischen gemeinsamen Erklärung zu Hongkong übergibt das Vereinigte Königreich die Hoheit über das gesamte Gebiet Hongkongs an die Volksrepublik China.

Spruch des Tages

Was man nicht aufgibt, hat man nie verloren.

Friedrich von Schiller (1759 - 1805)