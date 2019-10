Nasser Weinberg, halbtrockenes Ergebnis

Bergstraße.Ja, das wiegt nicht wenig, so eine dreiviertel volle Bütte. Weintrauben sind schwer, nasse sowieso. Landrat Christian Engelhardt hatte ganz schön was auf dem Buckel, als er jetzt in der Lage Heppenheimer Steinkopf die traditionelle „Promi“-Weinlese eröffnete. Jedes Jahr treffen sich die „Botschafter der Bergstraße“ im Herbst, um ein Stück Wingert der Winzerfamilie Rau abzuernten, für das

...