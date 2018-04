Naturschützer bestätigen Führungsteam

Anzeige

Bergstraße.Der rund 1200 Mitglieder starke Kreisverband Bergstraße im Bund für Umwelt und Naturschutz BUND wird auch in den kommenden drei Jahren vom bewährten Sprecherteam geleitet. Bei der Hauptversammlung hatte die Führungsriege ihre Bereitschaft signalisiert, weiterhin zur Verfügung zu stehen. Damit wurden Guido Carl, Rainer Bruckauf, Hans-Jörg Langen, Willy Welti, Herwig Winter und Wolfgang Glanzner erneut gewählt. Auch Glanzner wurde als Kassenwart im Amt bestätigt. Zudem wählten die Versammelten die Ortsbeauftragten und Delegierten.

Guido Carl trug den Rückblick auf das vergangene Jahr vor. Gleich zu Beginn nannte er den Überschuss in der Kasse, der im Laufe der Sitzung nochmals beim Kassenbericht von Wolfgang Glanzner zur Sprache kam. Ein Lob ging an die noch junge Arbeitsgruppe, die sich dem Thema Ernährung widmete. Hier erläuterte Stefanie Poser einzelne Aktivitäten. „Die Ergebnisse sind bemerkenswert“, ergänzte Carl ihren Bericht. Ein Überblick zu den drei Windkraftstandorten im Odenwald schloss sich an. Die Proteste gegen den Bau und Betrieb von Windrädern dauern vor allem in Wald-Michelbach noch an. Der Rückbau des Atomkraftwerks Biblis sei im Gang, so Carl, doch die Informationslage stelle nach wie vor nicht zufrieden, sagte er. Der BUND lehnt es grundsätzlich ab, dass große Mengen an schwach radioaktivem Abfall „freigemessen“ und damit in den alltäglichen Wirtschaftskreislauf gelangen könnten – zum Beispiel als Betonreste beim Straßenunterbau. Carl erwähnte in seinem Bericht zudem die Umweltfilme im Heppenheimer Saalbau-Kino, die eine sehr gute Resonanz erfuhren.

Ehrung treuer Mitglieder Bei der Hauptversammlung des BUND Bergstraße ehrte Willy Welti vom Vorstandsteam zahlreiche Mitglieder für 25 und 40 Jahre Treue zum Verein. 40 Jahre: Ilsemarie Schönherr und Karl Ringel (beide Lorsch), Bernward Pieroth (Bensheim), Herwig Winter (Mörlenbach) sowie Maritta und Rainer Eckert-Geiß und Heinrich Schäfer (alle Rimbach). 25 Jahre: Irene und Norbert Diehl, Yasemine und Klaus Stoeckl sowie Martin Langlotz (alle Bensheim), Thomas Burggraf (Heppenheim), Ute Glasemann (Lindenfels), Jutta Haaf (Lampertheim), Heike und Andreas Vondung (Viernheim), Christa Bistry (Wald-Michelbach), Karl Kolmann (Mörlenbach) sowie Almut und Karl-Ernst Buck (Birkenau). cf

Ein großes Problem nicht nur für den BUND ist das Wasser im Riedwald. Die Trockenschäden nähmen zu, denn zu viel Grundwasser fließe nach Frankfurt, Wiesbaden und Darmstadt, so Carl.