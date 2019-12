Naturschützer gegen Bahntrasse an der A 5

Bergstraße.Der Ortsverband Bensheim im Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) hält eine mögliche Bahn-Neubautrasse an der A 5 für unverantwortlich gegenüber Bensheim und seinen Bürgern sowie dem Naherholungsbereich für Mensch und Natur im Bereich Niederwald, Soldatenfriedhof, Segelflugplatz und Schwanheim.

Im Bereich zwischen Darmstadt und Lorsch werden aktuell zwei Trassen geprüft: Die „seit vielen Jahren eigentlich festgesetzte Trasse entlang der A 67 einerseits und andererseits die Trasse an der A 5 mit Riedquerung durch die Bensheimer Westgemarkung Richtung Lorsch“, erläutert der BUND.

Die A 5-Trassenführung werde von Vertretern aus Darmstadt massiv gefordert, um alle ICE über den städtischen Hauptbahnhof zu führen. An der Bergstraße und besonders bei Bensheim wäre die Trasse nach Meinung des BUND Bensheim ein Desaster: „Sie zerschneidet das Offenland, nimmt Landwirten die Ackerfläche, verlärmt Wohngebiete und Erholungsbereiche.“

In kürzester Entfernung nebeneinander B 3, A 5 und Main-Neckar-Bahn seien schon jetzt eine erhebliche Belastung mit Emissionen, Lärm und Biotopzerschneidung. Wenn eine zusätzlich belastende ICE- und Güterverkehrs-Trasse dazu käme, wäre dies eine nicht auszugleichende Zerstörung von Natur und Lebensraum und damit eine systematische, strukturelle Verschlechterung für die Menschen in Bensheim.

Insofern ist es für die Ortsaktiven des BUND „vollkommen unverständlich“, dass die Öffentlichkeit nicht schon seit Jahren umfassend in Bensheim informiert wird, denn diese Planung werde seit 2017 im Beteiligungsforum massiv über die Arbeitsgruppen aus Darmstadt forciert. Deshalb fordert der BUND Bensheim alle städtischen Gremien auf, sich umfassend zu informieren und vor allem eine Bürgerinfoveranstaltung durchzuführen.

Da die Befürworter einer A 5-Trasse sich offensichtlich noch auf ältere Darstellungen der ökologischen Wertigkeit dieser Gemarkung beziehen und Äcker und landwirtschaftliche Flächen für überplanbar halten, sollte als Sofortmaßnahme noch in diesem Jahr eine gutachterliche naturschutzfachliche Neu- und Bestandsbewertung der Flächen zwischen A 5 und Niederwald, Schwanheim und Richtung Wattenheimer Brücke in Auftrag gegeben werden. Denn hier, so der BUND, „liegen eine Vielzahl von seit Jahren aufgebauten Ausgleichsmaßnahmen und hochwertigen Trittbausteinen für viele Arten, die ihren Lebensraum durch Zerstörung und denaturierte Zwickelflächen verlieren würden“.

Der BUND Bensheim wehrt sich gegen den Versuch, auf Kosten der Menschen und Natur an der Bergstraße (und besonders bei Bensheim) in Darmstadt mehr ICE-Halte durchzusetzen. Deshalb solle die ICE-Neubautrasse entlang der A 67 geführt werden, so wie es seit vielen Jahren Konsens in der Region ist. red

