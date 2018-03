Anzeige

Bergstraße.Zum „kreativen Filzen am See“ lädt das Naturschutzzentrum Bergstraße (NZB) für Sonntag (18.) ein. In der Zeit von 13.30 bis 16.30 Uhr zeigt „Filzfee“ Martina Schachner den kleinen und großen Teilnehmern jede Menge Ideen, Tipps und Tricks. „An diesem Nachmittag ,begreifen’ wir, wie einfach es ist, mit bunter Filzwolle und einer guten Anleitung individuelle und einfach schöne Dinge zu gestalten“, heißt es in der Einladung – und weiter: „Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt.“ Bei diesem Workshop werden aus einfacher Filzwolle in allen möglichen Farben viele bunte Gegenstände gefilzt: Ob Deko-Artikel, kleine Tiere, Blumen, Pilze, Figuren aller Art oder auch Taschen und Beutel – alles ist möglich und selbst Laien werden unter der fachkundigen Anleitung der „Filzfee“ seine eigenen kreativen Ideen umsetzen können. Bei geeigneten Wetter wird die Veranstaltungen draußen stattfinden. Die Teilnehmer an der Veranstaltung zahlen, wie es in der Einladung heißt, für den Materialverbrauch und für den Wert, den das gefilzte Werk für sie hat. red/BILD: NZB