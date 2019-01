Naturschutzzentrum Neues Programmheft

Bergstraße.Das druckfrische Programmheft des Naturschutzzentrums Bergstraße (NZB) für das Jahr 2019 liegt vor und ist in den Touristikbüros und Rathäusern in der Region erhältlich.

Morgen Obstbaumschnittkurs

Morgen (Samstag) gibt es am Naturschutzzentrum einen Obstbaumschnittkurs. In der Zeit von 10 bis 13 Uhr zeigt Lisa Felker den Teilnehmern, wie sie ihren Obstbaum richtig schneiden. Denn Obstbäume sind Kulturpflanzen und müssen regelmäßig geschnitten werden, um sie zu langlebigen und gesunden Bäumen zu erziehen und sie zu erhalten. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, an einem breiten Spektrum von Bäumen praktische Erfahrungen zu sammeln und Tipps mit nach Hause zu nehmen. Mitzubringen sind Arbeitshandschuhe, Rebschere, Astschere mit Teleskopstiel und Baumsäge. red

