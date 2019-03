Naturschutzzentrum startet mit einem Fest in den Frühling

Bergstraße.Das Frühlingsfest ist schon längst zum Klassiker im Jahresprogramm des Naturschutzzentrums Bergstraße (NZB) aufgestiegen. Auch am Sonntag, 31. März, hält die Veranstaltung im Rahmen der Reihe BA-Natürlich von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr wieder viele Überraschungen für die Besucher und kreative Angebot für Familien mit Kindern bereit.

Immer dann, wenn Pflanzen und Tiere langsam aus ihrem Winterschlag erwachen, Zugvögel zurückkehren und die Sonne wieder richtig Kraft tankt, wird an der Erlache gefeiert. Die Vorbereitungen für den frühlingshaften Willkommensgruß laufen bei der pädagogischen Leiterin Veronika Lindmayer (Bild), ihrem Team und den ReferentInnen, Anbietern und Naturschützern auf Hochtouren.

Frau Lindmayer, was erwartet die Gäste am 31. März und was gibt es Neues?

Veronika Lindmayer: Wir wollen in erster Linie unsere Besucher mit einem schönen Ambiente, einer guten kulinarischen Verkostung und einem gemeinsamen Miteinander an Tischen mit kreativen Bastelangeboten locken. Wenn man nebenbei auch noch auf Naturschutzprojekte und Themen der Zukunft aufmerksam machen und sensibilisieren kann, dann ist das an diesem Tag eine Option, aber kein Muss.

Dank einer unerwarteten Finanzspritze über die Umweltlotterie können wir uns über 5000 Euro freuen. Das NZB wurde am 22. Februar von den Gewinnern mit seinem Projekt „Mensch und Tier unter einem Dach“ ausgewählt. Wir werden beim Frühlingsfest über erste Projekte informieren und gleichzeitig mit der praktischen Umsetzung beginnen.

Können Sie uns Einzelheiten verraten?

Lindmayer: Wir haben beispielsweise verschiedene Bausätze für Tierwohnungen wie Fledermaus- oder Vogelnistkästen vorrätig und fangen mit dem Bau der Wohnungen für Zuhause an.

Gibt es weitere interessante Neuigkeiten?

Lindmayer: Ja sicher. An einem Stand informieren wir über die Möglichkeiten, wie wir Insekten bei der Nahrungssuche helfen können. Wir bereiten dafür eine Sammlung aus bekannten und unbekannten Wildpflanzen vor und zeigen, welche Pflanzen vor allem von Bienen, Schmetterlingen und Co aufgesucht werden. Frau Modl von der Botanischen Vereinigung für Naturschutz in Hessen und andere Expertinnen werden uns unterstützen. Eine Gartenzentrale aus Darmstadt will mit Stauden und Frühblühern ein wenig auf den Frühling im Garten einstimmen.

Gibt es noch mehr Stände auf dem Frühlingsfest?

Lindmayer: Auf alle Fälle sind die Imker aus Bensheim und die Familie Eberle, die unsere Bienenvölker betreut, dabei. Es gibt eine Menge Wissenswertes über die Honigbiene zu erfahren, und vor Ort kann man auch Honig kaufen.

An zwei Ständen können unsere Gäste Details zu Natur-Kosmetikartikel und ätherische Öle erfahren. Katja Dienemann kommt aus Heidelberg ins Naturschutzzentrum. Sie ist Naturcoach und wird über ihre Arbeit Auskunft erteilten. Bei einem kleinen Spaziergang will sie mit einigen Aufmerksamkeitsübungen das Interesse der Teilnehmer wecken. Und wenn wir Glück haben und der Transport gesichert ist, kommt eine Familie mit ihren Ziegen zu uns. Eventuell wird auch Steinmetz Robert seine Werkstatt für Kinder öffnen. Ganz sicher ist das aber noch nicht. Und weil ja Ostern vor der Tür steht, möchten wir gern eine Schokoladenwerkstatt herrichten. Hoffentlich gelingt uns das.

Sicher gibt es auch wieder Bastelmöglichkeiten für die kleinen Besucher?

Lindmayer: Es gibt eine Menge kreativer Angebote zum Selbermachen: Gartenzwerge und Schnecken aus Holz, eine Osterlandschaft mit Eierkartons und anderen Naturmaterialien, der Bau von Nisthilfen, die kreative Osterwerkstatt, Sitzkissen aus Schilfrohr, Schmetterlinge aus Filz und das Aussäen von Wildblumensamen für die kleine grüne Ecke rund um Schule, Kita oder das eigene Zuhause.

Und natürlich kann man sich bei uns zwischen all den Aktionen ausreichend stärken. Kulinarisch bleiben wir bei Bewährtem mit Kaffee und Kuchen, Wildschweinbratwürsten und Stockbrot. Alles soll dieses Mal besser organisiert werden, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Zusätzlich wird eine Wildkräuterfrau verschiedene Brotaufstriche mit Bärlauch, Gundermann, Giersch und anderen auf einem guten Bauernbrot anbieten.

Wir sind bestens vorbereitet. Nur auf das Wetter haben wir keinen Einfluss, aber wir sind optimistisch, dass uns der Frühling verwöhnen wird. Archivbild: Kreis Bergstraße

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 27.03.2019