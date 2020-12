Neue App soll Wartezeiten beim Arzt verkürzen

Hessen.Eine App soll künftig unnötiges Herumsitzen in den Wartezimmern hessischer Arztpraxen vermeiden. "Wart's Ab" wurde von einem Start-up der Technischen Hochschule (TH) Mittelhessen entwickelt. Ermöglicht wurde die Umsetzung von dem hessischen Sozialministerium und der Techniker Krankenkasse. In der Pilotphase sollen zunächst 60 Praxen in Mittelhessen und im Rhein-Main-Gebiet mit dem System ausgestattet werden, wie Ministerium und Krankenkasse am Freitag ankündigten.

