Anzeige

„Wir beide kennen uns gut“, erinnert die Sozialdemokratin daran, dass sowohl sie als auch Scholz als Abgeordnete im Jahr 1998 erstmals in den Bundestag eingezogen sind. Seitdem habe es in der gemeinsamen bundespolitischen Tagespolitik zahlreiche Berührungspunkte gegeben – beispielsweise in den Anfangsjahren im Justizbereich.

„Spannende Herausforderung“

In diesem immer wieder erfolgreichen Zusammenspiel – auch zu der Zeit ab 2011, als Scholz in Hamburg als Erster Bürgermeister Verantwortung übernommen hatte – habe man sich gegenseitig sehr schätzen gelernt, lobt Lambrecht den designierten Minister.

Die 52-Jährige sieht die neue Aufgabe als Parlamentarische Staatssekretärin als „spannende Herausforderung“. Deshalb habe sie auch nur eine kurze Bedenkzeit benötigt, ehe sie Scholz zugesagt habe, berichtet Lambrecht.

Nach der langen Zeit, die zwischen der Bundestagswahl im September und der Bildung einer neuen Bundesregierung vergangen sei, gebe es jetzt jede Menge zu tun. „Zuerst einmal haben wir einen Haushalt aufzustellen“, so die SPD-Frau. „Es wird Zeit!“ Auch wenn das zwar der Themenschwerpunkt ihrer Parteifreundin Bettina Hagedorn sei, so berühre das natürlich auch ihre Arbeit.

Vor allem sei jetzt darauf zu achten, dass diejenigen Punkte, die in den Koalitionsverhandlungen vereinbart worden seien, auch Stück für Stück in praktische Politik umgesetzt – und die erforderlichen Rahmenbedingungen bei der Aufstellung des Bundeshaltes geschaffen werden: Die Soli-Entlastung, die Entlastung von jungen Familien sowie umfangreiche Investitionen im Zusammenspiel mit den Bundesländern nennt Lambrecht dabei in erster Linie als Stichpunkte.

Wahlkreis wird nicht leiden

Viel Arbeit in Berlin also für die Bergsträßer Bundestagsabgeordnete. Wird die Arbeit im Wahlkreis darunter nicht leiden? „Keineswegs“, ist sich Lambrecht sicher. Schließlich wisse sie genau, welches Arbeitspensum in der zurückliegenden Legislaturperiode mit ihrer Funktion als Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion verbunden gewesen sei. „Und da war ich auch im Wahlkreis nicht nur präsent, sondern habe mich auch um die Bergsträßer Belange gekümmert“, ist die Sozialdemokratin zuversichtlich, den vielfältigen Aufgaben auch in Zukunft bestens gewachsen zu sein.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 13.03.2018