Neue Bahntrasse: SPD zeigt sich „verhalten optimistisch“

Bergstraße.„Wenn die Verkehrswende als Teil der Energiewende gelingen soll, muss mehr Verkehr auf die Schiene. Die Ausgestaltung muss aber verträglich für die Menschen in einer dicht besiedelten Region sein, wo man heute schon Lärm ertragen muss. Dies ist die Leitlinie, die die Bergsträßer Konsenstrasse erfüllt hätte“, so nimmt die SPD Bergstraße Stellung zur jetzt vorgestellten Trassenvariante der Bahn für die geplante Neubaustrecke.

Man sei „verhalten optimistisch“ nach der ersten Betrachtung der Bahn-Pläne. „Fakt ist, dass die nun vorgeschlagene Variante gegenüber der Vorzugstrasse von vor zehn Jahren durch die Bahn eine Verbesserung dergestalt bedeutet, dass eine Tunnellösung vorgesehen ist. Dies begrüßen wir. Allerdings ist es nicht die Konsenstrasse und damit für uns nicht die ursprünglich favorisierte Variante.“ Man werde nun die Detailbetrachtung in enger Abstimmung der BILA und Mensch vor Verkehr vornehmen. Die realisierte Trasse müsse in einem allgemeinen Konsens getragen werden.

„Unser Ziel ist und bleibt bestehen: Eine Trasse, die einerseits Bestandsstrecken entlastet und andererseits Menschen vor Lärmbelastung schützt und Fläche schont. Es wird sich zeigen, inwiefern die nun vorgestellte Lösung die in sie gesetzten Erwartungen erfüllen kann“, so die SPD in ihrer Stellungnahme abschließend. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 09.12.2019