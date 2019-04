Neue Begleiter für Schwerstkranke

Bergstraße.„Wir sind so froh, dass Ihr unsere erste Gruppe wart!“, fasste Swantje Goebel von der Hospiz-Akademie Bergstraße ihre Freude beim Abschluss des Palliative-Care-Kurses für Pflegende zusammen. Selbst in der Hospizszene, wo man gewohnt ist, hochmotivierte Kollegen bei Fort- und Weiterbildungen anzutreffen, sei es nicht selbstverständlich, eine so kompetente und experimentierfreudige Gruppe vor sich zu haben.

Neun examinierte Pflegekräfte absolvierten bei der Hospiz-Akademie eine Zusatzqualifikation und dürfen sich ab jetzt Palliative-Care-Fachkraft nennen. In insgesamt 160 Stunden widmeten sich die Teilnehmerinnen ganz unterschiedlichen Aspekten der Begleitung und Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen – angefangen von hospizlichen Versorgungsstrukturen über pflegerische Aufgaben und Möglichkeiten der Symptomkontrolle bis hin zu Trauerbegleitung und Spiritualität.

Wertvolle Weiterentwicklung

Für die Institutionen, aus denen die versierten Pflegekräfte kommen, ist dieses Zertifikat ein Qualitätsmerkmal und eine deutliche Aufwertung, schließlich haben sie nun eine ausgewiesene Expertin im Haus. Und für die Teilnehmerinnen war diese intensive Zeit des gemeinsamen Lernens eine wertvolle Weiterentwicklung – fachlich und ganz persönlich, wie sie unisono bei der feierlichen Zertifikatsüberreichung betonten.

„Wir sind nicht nur dankbar und erleichtert, dass gleich der erste Kurs so gut lief“, betonte Doris Kellermann, die die Kursplanung verantwortet und zusammen mit Referenten aus der hospizlich-palliativmedizinischen Praxis die Lerneinheiten gestaltet hat. „Ihr seid jetzt für euren Berufsalltag besser gewappnet und in eurer Persönlichkeit gestärkt.“

Nun freuen sich die beiden Akademieleiterinnen Kellermann und Goebel auf die nächste Ausbildungsgruppe der Zusatzqualifikation Palliative Care für Pflegende, die im Juni starten wird. Für diesen Kurs sind noch einige Plätze frei.

Außerdem wird im September und Oktober erstmals ein multiprofessioneller Basiskurs angeboten. In 40 Stunden (jeweils mittwochs) können medizinische Fachangestellte, Mitarbeitende von Kranken- und Pflegekassen und andere Berufsgruppen, die mit sterbenden Menschen und deren Angehörigen zu tun haben, ihr Wissen erweitern. red

