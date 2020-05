Neue Chefs bei „Bembel with Care“

Bergstraße.Stefan Krämer und Karsten Schwinn haben die Leitung bei „Bembel with Care“ übernommen. Krämer, Inhaber der gleichnamigen Familienunternehmens, und Schwinn als Vertriebsleiter der Kelterei Krämer treten damit die Nachfolge von Benedikt Kuhn an. Zu der Trennung von dem Gründer und bisherigen Geschäftsführer war es am Wochenende gekommen, nachdem Kuhn mit bedenklichen Parolen einen Sturm der

...