Neue Corona-Fälle an zwei Bensheimer Schulen

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurden heute 15 neue Corona-Fälle registriert. Vier Fälle stehen im Zusammenhang mit dem Alten Kurfürstlichen Gymnasium (AKG) in Bensheim, wo es bereits in den vergangenen Tagen zu Infektionen gekommen war. Die neuen Fälle gehören zum gleichen Kreis von Kontaktpersonen wie ein Fall am Mittwoch, hieß es aus dem Landratsamt. Es seien nun Tests von rund weiteren 350 Schülern und Mitarbeitern des AKG vorgesehen, teilte der Kreis mit.

Ein weiterer Fall wurde aus dem Umfeld der Schillerschule in Auerbach bekannt. Hier sollen nun 40 mittelbare Kontaktpersonen getestet werden. Auch in einem Kindergarten in Birkenau ist eine Infektion aufgetreten. Hier werden in der Folge 70 Leute untersucht werden, so die Kreisverwaltung.

Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (5), Heppenheim (2), Lorsch (2), Birkenau (2), Bürstadt (3) und Viernheim. Wie das Landratsamt am Abend mitteilte, sind seit dem Ausbruch der Epidemie insgesamt 628 Infektionsfälle im Kreisgebiet bekannt geworden. Im Krankenhaus werden derzeit sieben Patienten behandelt, darunter zwei mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Insgesamt gibt es zurzeit im Kreisgebiet 57 Infektionsfälle. Unter anderem in Lindenfels sind keine Infektionen gemeldet.

Wie es in der Mitteilung weiter hieß, gab es 28 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 10,36 Infektionen pro 100.000 Einwohnern entspreche. Der Grenzwert für schärfere Beschränkungen für die Bevölkerung liegt bei einer Inzidenz von 50, für den Kreis entspricht das 135 Fällen innerhalb von sieben Tagen.

Nach einem Covid-19-Ausbruch in einem Paketverteilzentrum im Kreis Offenbach sind die Fallzahlen in Hessen deutlich gestiegen. Die Zahl der Menschen, die sich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben, erhöhte sich um 186 auf 18.221. Das Sozialministerium meldete heute (Stand 14 Uhr) auch zwei neue Todesfälle (Gesamtzahl 548). dpa/tm