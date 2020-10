Neue Corona-Maßnahmen an sieben Schulen in Darmstadt-Dieburg

Pandemie

56 neue Corona-Fälle – und viele Diskussionen auch im Kreis

Die am Mittwoch beschlossenen bundesweiten Corona-Maßnahmen, die ab Montag gelten sollen, stoßen auch an der Bergstraße bei Betroffenen auf Kritik, Unverständnis und Fragen. In Gesprächen mit dieser Zeitung äußerten sich ...