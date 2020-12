Neue Corona-Opfer in Lindenfels und Lorsch

Symbolbild © dpa

Bergstraße.Am Samstag sind im Kreis Bergstraße 65 neue Corona-Fälle gemeldet worden, wie Landrat Christian Engelhardt am Abend mitteilte. Eine 73-jährige Person aus Lorsch, eine 69-jährige Person aus Lindenfels und eine 84-jährige Person aus Lampertheim sind gestorben. Es ist der erste Todesfall in der Stadt Lindenfels. Die Zahl der Toten im Kreisgebiet erhöhte sich auf 53.

Seit dem Ausbruch der Epidemie sind nun 3679 Infektionsfälle bekannt geworden. Die neuen Fälle wurden gemeldet aus Bensheim, Einhausen, Heppenheim (7), Lautertal, Lindenfels (4) und Lorsch (13) sowie aus Abtsteinach, Biblis, Birkenau (4), Bürstadt (6), Gorxheimertal, Grasellenbach, Groß-Rohrheim, Lampertheim (10), Mörlenbach (4), Viernheim (8) und Wald-Michelbach.

Derzeit befinden sich laut Engelhardt 65 Patienten mit einer Infektion in den Krankenhäusern im Kreis Bergstraße, zudem gebe es dort sechs Verdachtsfälle. Zur aktuellen Gesamtzahl der Infizierten und zu den von Corona-Fällen betroffenen Einrichtungen machte Engelhardt keine Angaben.

Es gab in den vergangenen sieben Tagen 387 Infektionsfälle. Die Inzidenz, also die Zahl an Infektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner liegt bei 143,07. Am Sonntag wird der Wert sich kaum ändern, da die Zahl der Infektionsfälle an diesem Samstag nur um einen über denen vor Wochenfrist lag.

Die Zahl der Infektionen in Hessen stieg nach Angaben des Berliner Robert-Koch-Instituts um 3116 auf 105.934. Die Zahl der Menschen, die mit oder an Covid-19 starben, stieg um 57 auf 1716. dpa/tm