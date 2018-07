Neue Fächer – und Unterricht auf Hochdeutsch

Anzeige

Bergstraße.Bei der jüngsten Versammlung der Bergsträßer Geschichts- und Heimatvereine hat der Wald-Michelbacher Bürgermeister Sascha Weber (Bild) über die Reform der Landschulen im Kurmainzer Raum des 18. Jahrhunderts gesprochen. Im Wald-Michelbacher Rathaus war die Arbeitsgemeinschaft zu ihrem Treffen zusammengekommen.

„Die Einführung der Schulpflicht 1763 in Preußen gilt gemeinhin als eine der großen Leistungen Friedrichs des Großen“, sagte der Bürgermeister einleitend. Jedoch sei die Frage weniger, ob und wann eine Schulpflicht erlassen, sondern vielmehr, ob und wie sie durchgesetzt worden sei. Einen ersten Aufruf zur Schulpflicht in Mainz habe es bereits 1670 in der Kirchenordnung Johann Philipps von Schönborn gegeben.

Das kurmainzische Landschulwesen des 18. Jahrhunderts war bestimmend für die Menschen auch an der Bergstraße und im Odenwald. „Große Teile des heutigen Kreises Bergstraße gehörten zum Mainzer Kurfürstentum“, so Weber. Dieses auch als Mainzer Erzstift bezeichnete mittlere Territorium war vom Mittelalter bis ins Jahr 1803 das eigentliche weltliche Herrschaftsgebiet der Mainzer Erzbischöfe. Hier war der Erzbischof zugleich der Fürst und Landesherr. Im viel größeren Mainzer Erzbistum, dem größten im Alten Reich, hatten Erzbischöfe dagegen nur die kirchliche Führung inne.