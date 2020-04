Neue Fristen für die Grundschulanmeldung

Bergstraße.Eigentlich hätten an den Grundschulen im Kreis Bergstraße im Laufe des März die Anmeldungen für die neuen Erstklässler angestanden. Jede Schule hatte eine Woche gewählt, in der die Eltern ihre Kinder vorgestellt hätten. Dann kam Corona und mit dem Virus die Kontaktsperre – die Termine fielen aus, die Anmeldefrist ist ausgesetzt.

Wann sich die Eltern wieder auf Anmeldungsgespräche mit den Schulleitungen einstellen können, ist unklar, wie so vieles in Zeiten der Pandemie. „Wir werden im Laufe der Osterferien schauen, wie es weitergeht“, sagte Rainer Kilian vom Staatlichen Schulamt in Heppenheim, das für die Schulen in den Landkreisen Bergstraße und Odenwald zuständig ist, auf Nachfrage.

Sorgen, dass es mit der Anmeldung nicht mehr rechtzeitig zum neuen Schuljahr klappt, sollten sich die Eltern seiner Ansicht nach nicht machen. „Wir haben bis dahin doch einen ziemlich langen Vorlauf“, sagt der Amtsleiter. Es werde neue Anmeldefristen geben, über die die Schulen rechtzeitig informiert würden.

Unproblematisch sei es bei den weiterführenden Schulen. Die Frist für die dortigen Anmeldungen sei Anfang März abgelaufen, bevor die Coronakrise eskalierte. Ohnehin erfolge dieser Prozess auf schriftlichem Weg. kbw

