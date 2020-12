Neue Fußgänger- und Radweg-Brücke über die Rheinstraße ist fertiggestellt

Marktplatz Bensheim

Der Bürgerentscheid ist vom Tisch

Das Ergebnis überrascht nicht, der Schlagabtausch vor der Abstimmung verlief ebenfalls erwartungsgemäß: Die Stadtverordnetenversammlung hat in einer Sondersitzung am Dienstag den Bürgerentscheid zum Marktplatz am 17. Januar ...