Neue Grundschulen für Lorsch und Viernheim stehen ganz oben auf der Liste

Bergstraße.Zwei neue Grundschulen in Viernheim und Lorsch, Erweiterungen der Gymnasien in Bensheim und Heppenheim, zahlreiche Modernisierungen, eine Neuordnung bei den Förderschulen – der neue Schulentwicklungsplan für den Kreis Bergstraße ist fertig, von der Schulkommission und dem Kreisausschuss gibt es bereits das grüne Licht dafür – die Beratungen wurden wegen der Corona-Pandemie per Video-Schalte abgehalten.

Trotz der ungewöhnlichen Zeiten sei es ihm wichtig, dass der neue Plan so schnell wie möglich verabschiedet wird, betonte Landrat Christian Engelhardt beim Pressegespräch zum Thema – das ebenfalls per Videochat erfolgte.

Die Zahlen zur Entwicklung der Schülerzahlen im derzeit gültigen Plan stimmten nicht mit dem tatsächlichen, viel höheren Andrang auf die Klassenzimmer überein. Das neue Papier berücksichtige Neubaugebiete, auch die Pädagogik sei eingeflossen. „Das sollte nicht wegen der Pandemie entfallen“, unterstrich der Chef der Kreisverwaltung. Zudem sei es angesichts der zu erwartenden Rezession infolge des Virus ratsam zu investieren.

Insgesamt ist eine Erhöhung der Anzahl an Klassenzügen geplant – an Grundschulen wie an weiterführenden Schulen. An der Mehrzahl der Standorte seien außerdem Ausweitungen der Kapazitäten für Ganztagsangebote geplant, sagte Anja Reinermann-Matatko, die die Erstellung des neuen Plans als externe Beraterin begleitet hat. Entgegen der Sorgen einiger Eltern beträfen die darin niedergeschriebenen Bedingungen nicht die Kinder, die aktuell in die Schule gehen, sondern die nachfolgenden Generationen: „Dazu gehören etwa die jetzt ein- bis zweijährigen Kinder.“ Es seien auch keine bestehenden Schulstandorte gefährdet.

Wie viel die erforderlichen Maßnahmen am Ende kosten, könne er derzeit noch nicht sagen, erklärte Engelhardt. Für die Maßnahmen müsse noch eine Priorisierung gefunden werden.

Sobald eine Schule an der Reihe ist, werde der Architekt beauftragt – und erst dann ließen sich die Kosten beziffern. „Das Investitionsvolumen ist jedenfalls immens“, ob der Landrat hervor. Beginnen werde die Umsetzung des Planes voraussichtlich mit den Neubauten der Grundschulen in Lorsch und Viernheim. „Auch die Erweiterung der Gymnsasien drängt“, fügte er hinzu.

Einige Unwägbarkeiten gibt es noch. Im Koalitionsvertrag der hessischen Landesregierung steht, dass künftig jeder dritte Klassenzug an Grundschulen nur noch bis zu 20 Schüler haben soll. Angegangen ist das noch nicht und deshalb auch nicht im Schulentwicklungsplan abgebildet. Werde dies umgesetzt und die Lehrerressourcen für kleinere Klassen genutzt, müssten die Schulen im Kreis wesentlich mehr Klassenzüge bilden. „Die Kosten dafür müsste das Land ersetzen“, sagte Engelhardt. Da die nötigen Lehrer erst noch ausgebildet werden müssen, halte er es ohnehin für unrealistisch, dass das Ansinnen zeitnah umgesetzt wird.

Ein Beschluss des Kreistags zum Schulentwicklungsplan steht noch aus. Wie er zustandekommen wird, steht noch nicht fest. Die geplante Sitzung am 27. April, in der dieser Tagesordnungspunkt behandelt werden sollte, werde nicht stattfinden, sagte Engelhardt. Er werde den Plan den Fraktionen zukommen lassen und ihnen anbieten, den Plan mit ihnen per Video zu besprechen, kündigte Engelhardt an. Ob der Hauptausschuss das Recht erhält, einen Beschluss zu dem Plan zu fassen oder ob er in einer zeitnah nachgeholten Kreistagssitzung aufgerufen wird, gelte es, mit dem Kreistagsvorsitzenden zu klären.

