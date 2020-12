Neue Grundschulen und 50 Millionen fürs Kreiskrankenhaus

Bergstraße.Als die Mitglieder des Bergsträßer Kreistags am 16. Februar im Audimax der Bensheimer Karl-Kübel-Schule tagten, dürften wohl die wenigsten geahnt haben, dass es in diesem Jahr die letzte Sitzung unter normalen Umständen sein würde. Wegen der Corona-Krise fielen die Zusammenkünfte im April und im Juni aus. Zeitweise übernahm der Hauptausschuss Aufgaben des Gremiums.

Erst ab Juli trafen sich die Abgeordneten wieder in großer Runde, nun mit strengen Hygiene-Regeln und ab Oktober auch mit Maskenpflicht am Platz. Auch dann war das Gremium dünner besetzt als sonst: Bei der Novembersitzung blieben die Fraktionen der Grünen und die Freien Wähler vollständig fern, die beiden Vertreter der Linken verließen den Saal kurz nach Beginn der Zusammenkunft.

Auch in dieser turbulenten Zeit fielen wichtige Entscheidungen über die Geschicke des Kreises Bergstraße. Schon bei der letzten „normalen“ Sitzung war der Beschluss gefallen, dass die Gymnasien in Bensheim und Heppenheim erweitert werden sollen – und, dass es keinen Neubau in Lorsch und keine Oberstufe an der Erich-Kästner-Schule in Bürstadt geben wird. Umstritten war der Beschluss nicht. Kritiker warnten vor einem Verkehrsinfarkt im bereits jetzt vielbefahrenen Bensheimer Schulviertel. Die Große Koalition argumentierte, die Erweiterung in Bensheim und Heppenheim passe besser zu den pädagogischen Konzepten der Zukunft als ein Neubau.

Die Diskussion war nur ein Vorbote der Debatte über den gesamten Schulentwicklungsplan, die nach der Corona-Pause im Juli anstand. Der Kreistag beschloss den Bau neuer Grundschulen in Lorsch und Viernheim, zahlreiche Renovierungen und den Erhalt der Kirchbergschule in Bensheim.

Ein Streitpunkt war aber die Sprachheilabteilung an der Bürstädter Schillerschule. Sie soll an die Siegfriedschule in Heppenheim umziehen. Dies verärgerte viele betroffene Eltern und Lehrer, die fürchten, dass es dort keinen so engen Austausch mit Schülern ohne Sprachschwierigkeiten geben wird, wie es in Bürstadt der Fall ist. Etwa 40 Lehrer und Eltern demonstrierten vor der Weststadthalle, in der die Kreistagsabgeordneten tagten. Am Beschluss änderte das nichts, trotz eines Antrags der Grünen, den Status quo zu erhalten.

Um viel Geld ging es im September. Der Kreistag beschloss, 50 Millionen Euro für die Modernisierung des Kreiskrankenhauses bereitzustellen, verteilt über mehrere Jahre. Der Kreis trägt zehn Prozent Anteile an der Einrichtung, den Rest hält das Universitätsklinikum Heidelberg. Die vereinbarte Generalsanierung erwies sich aber als teurer als geplant, weswegen die Partner den Zuschuss vom Kreis einforderten. Die Partnerschaft soll auf der Kippe gestanden haben. Ein Ende der Zusammenarbeit wollten aber auch die meisten Kritiker nicht, weshalb der Beschluss eine große Mehrheit fand. Ziel ist, das Kreiskrankenhaus zu einem „Klinikum Bergstraße“ des Universitätsklinikums Heidelberg“ zu machen.

Zumindest im Haushaltsjahr 2021 wird der Preis dafür eine Nettoneuverschuldung sein. Auch Mehrausgaben wegen der Corona-Krise belasten den Haushalt des Kreises und den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Schule und Gebäudewirtschaft. Entlastung bringt eine Sonderzahlung des Bundes für die Kosten der Unterkunft bedürftiger Menschen. Damit werden die Neuschulden etwas gesenkt, außerdem wird die Kreisumlage reduziert. Kritische Töne gibt es in der Haushaltssitzung trotzdem. Abgelehnt wurde ein Antrag der Freien Wähler, Städte und Gemeinden mithilfe der Sonderzahlung stärker zu entlasten. kbw

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.12.2020