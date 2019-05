Neue Gruppe für mehr Prävention

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße hat sich eine Steuerungsgruppe „Prävention“ gegründet, die sich künftig mit Gesundheitsthemen befasst. Zum Gründungstreffen kam die Gruppe jetzt im Landratsamt zusammen. Vertreten waren Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz, Reinhild Zolg, Gesundheitspräventionsbeauftragte des Kreises, sowie Vertreter von DAK Gesundheit, IKK Classic, AOK und Unfallkasse Hessen. Darüber hinaus will sich auch die Barmer künftig in der Steuerungsgruppe engagieren.

Ziel ist es zunächst, im gesamten Kreis die Bedarfe in puncto Prävention für alle Altersgruppen zu analysieren. Dann sollen gemeinsam zielgruppenspezifische, aufeinander abgestimmte Präventionsprojekte für den Gesundheitsbereich geplant und umgesetzt werden. Um in der Bevölkerung das Bewusstsein für gesundheitliche Risikofaktoren zu schärfen und konkrete gesundheitsfördernde Maßnahmen anzubieten, wollen die Beteiligten regelmäßig zusammenkommen, Informationen austauschen und übergreifend zusammenarbeiten.

Regelmäßiger Bericht

Dabei besteht die Steuerungsgruppe aus festen Mitgliedern, wird jedoch themenspezifisch durch weitere Institutionen, Vereine oder Akteure ergänzt. Zudem soll regelmäßig ein „Präventionsbericht“ vorgelegt werden, der die Öffentlichkeit und die politischen Entscheidungsträger über den Stand von Prävention und Gesundheitsförderung im Kreis Bergstraße informiert sowie Pläne und Empfehlungen enthält.

Wie Gesundheitsdezernentin Stolz beim Gründungstreffen informierte, geht aus den Schuleingangsuntersuchungen im Kreis hervor, dass die Vorschulkinder zunehmend Defizite in Grob- und Feinmotorik haben und etwa jedes zehnte von ihnen zu dick ist. Hier will man künftig gegensteuern. Das nächste Treffen der Steuerungsgruppe findet im Juni statt. Dann werden – auch in Hinblick auf die Ergebnisse der Schuleingangsuntersuchungen – erste Lösungsansätze diskutiert und konkrete Kooperationen und Projekte geplant. zg

