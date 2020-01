Neue Kita für Weststadtteile

Bensheim.Am Ortseingang von Fehlheim soll eine neue Kindertagesstätte für sieben Gruppen gebaut werden – nicht nur für den Stadtteil selbst, sondern auch für den Nachbarort Schwanheim. Die beiden bestehenden Einrichtungen würden dort dann zusammengeführt.

Die Ortsbeiräte stimmten dem von der Verwaltung vorgelegten Grundsatzbeschluss zu. Weitere Details gibt es bisher nicht. Geklärt werden müssen nach der wahrscheinlichen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung Mitte Februar neben planungsrechtlichen Voraussetzungen unter anderem die Kosten des Vorhabens sowie die Trägerschaft.

In Fehlheim fungiert bisher die katholische Kirchengemeinde als Träger, in Schwanheim die evangelische. Beide haben Interesse an einer Übernahme des Betriebs bekundet. Bürgermeister Rolf Richter könnte einer ökumenischen Lösung durchaus etwas abgewinnen. Allerdings wären die arbeitsrechtlichen Herausforderungen in einem solchen Fall hoch. dr

