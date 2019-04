Neue Kreissprecherin aus Bensheim

Darmstadt/Bergstraße.Bei ihrer Mitgliederversammlung haben die Wirtschaftsjunioren Darmstadt-Südhessen einen neuen Vorstand für das Juniorenjahr 2019 gewählt. Kreissprecherin ist demnach Simone Rechel von IntroCoach in Bensheim. Zur stellvertretenden Kreissprecherin wurde Saskia Jungermann vom Omnibusbetrieb Heinrich Jungermann in Groß-Umstadt gewählt. Kassenwart Philipp Weil von R-Biopharm in Darmstadt wurde im Amt bestätigt.

Ein neues Amt als International Officer übernimmt Younes Shaimi von Butcher & Suter in Heppenheim. Als erfahrene Juniorin steht Katja Riedel von der Zwingenberger Brain AG dem Vorstand als Beraterin weiter zur Seite. Und auch Andreas Schulte von Heiping in Darmstadt bleibt den Junioren als „Immediate Past President“ mit seinen Erfahrungen erhalten.

Das Jahr der Wirtschaftsjunioren Darmstadt-Südhessen hatte mit dem Workshop „Persönlichkeit rockt Business“ begonnen. Unter dem Motto „Inspirierendes Netzwerk vor Ort“ stehen bereits weitere Veranstaltungstermine fest. Das nächste Treffen der Junioren findet am Donnerstag, 25. April, statt. Zwei Mitglieder referieren dabei über Bitcoin und Käse. Am 23. Mai (Donnerstag) unternehmen die Junioren eine Betriebsbesichtigung bei Akustik Spezial.

Hoffen auf neue Gesichter

Der ehemalige Kreissprecher Andreas Schulte ließ das vergangene Jahr Revue passieren. Neben der traditionellen Freundschaft mit den Junioren aus dem amerikanischen Wisconsin wurden zahlreiche Vorträge veranstaltet. Außerdem fördern die die Wirtschaftsjunioren Darmstadt-Südhessen das Netzwerken und den persönlichen Austausch junger Führungskräfte und Unternehmer.

Das Vorstandsteam freut sich auf das bevorstehende Jahr und darauf, auch neue Gesichter zu begrüßen. Die Wirtschaftsjunioren sind eine Vereinigung von jungen Unternehmern und Führungskräften mit rund 70 Mitgliedern aus allen Bereichen der Wirtschaft. Der Verein gehört den Wirtschaftsjunioren Deutschland an, mit mehr als 10 000 aktiven Mitgliedern der größte Verband von Unternehmern und Führungskräften unter 40 Jahren.

Bundesweit verantworten die Wirtschaftsjunioren bei einer Wirtschaftskraft von mehr als 120 Milliarden Euro Umsatz rund 300 000 Arbeits- und 35 000 Ausbildungsplätze. Der Bundesverband ist seit 1958 Mitglied der mehr als 100 Nationalverbände umfassenden Junior Chamber International. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.04.2019