Neue oberste Notärztin im Kreis

Bergstraße.Wiebke Hoppe hat zum 1. Oktober die Ärztliche Leitung des Rettungsdienstes in der Kreisverwaltung übernommen. Sie folgt damit auf Dr. Manfred Scheuer, der in Kürze offiziell in den Ruhestand verabschiedet wird. Landrat Christian Engelhardt begrüßte die in Seeheim geborene neue Mitarbeiterin im Landratsamt: „Ich freue mich besonders, dass Sie neben ihrer beruflichen Expertise auch viele Kontakte und zahlreiche Verbindungen zum Ehrenamt im Kreis mit in die Arbeit einbringen werden.“

Die Gefahrenabwehr, so der Bergsträßer Landrat, lebe vom Ehrenamt. Das freiwillige Engagement sei hier von besonderer Einsatzbereitschaft geprägt. Beide vereinbarten, dass ein Schwerpunkt Hoppes Arbeit in den kommenden Jahren auch die Ausweitung der Nutzung der Telemedizin im Bereich Rettungswesen sein solle.

Die 50-jährige Medizinerin Hoppe war als Ärztin unter anderem in der Tagesklinik Höchst/Frankfurt, im Ketteler-Krankenhaus Offenbach sowie im Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim tätig. Seit 2015 arbeitete die Fachärztin für Anästhesiologie als Notärztin bei Dr. Scheuer und Partner in Heppenheim, seit 2019 zudem im Heilig-Geist-Hospital Bensheim. Seit rund vier Jahren ist Wiebke Hoppe als Zugärztin darüber hinaus beim DRK Ortsverband Bensheim aktiv. Bereits seit 2018 war sie als Leitende Notärztin beim Kreis Bergstraße tätig. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 09.10.2020