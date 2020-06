Neue Struktur und Leitung für die Notaufnahme

Bergstraße.Eine neue Stelle, mehr Verantwortung und eine bis dahin im Gesundheitswesen nicht gekannte Herausforderung: Dr. Fabian Wagner hat am Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim die ärztliche Leitung der Zentralen Notaufnahme übernommen. Und das in einer Zeit, in der die ganze Welt gegen die Ausbreitung des Coronavirus kämpft.

Zurück zum Normalbetrieb

Wie alle Kliniken im Land stellte die Pandemie das zum Heidelberger Universitätsklinikum gehörende Haus in Heppenheim in den vergangenen Monaten vor besondere Aufgaben. on Normalbetrieb war in kurzer Zeit auf Krisenbetrieb umzustellen, um im Notfall auch bei einem größeren Aufkommen von Coronapatienten mit schweren Krankheitsverläufen die Versorgung sicherstellen zu können. Jetzt, da Schritt für Schritt wieder auf Normalbetrieb umgestellt wird, zieht Fabian Wagner eine erste positive Bilanz nach seinem Start an neuer Stelle.

„Wie das gesamte Krankenhaus hat auch die Zentrale Notaufnahme ihre Abläufe und Hygienebedingungen den besonderen Herausforderungen angepasst. Schnell hat das Team in dieser Ausnahmesituation zu einer gesunden Routine gefunden, in der Notfälle weiterhin optimal versorgt werden konnten und gewährleistet war, dass Patienten mit Verdacht auf eine Coronainfektion umgehend zu separieren waren“, so Fabian Wagner. Nun gelte es, wieder zu einem Modus zu finden, in dem der Normalbetrieb im Vordergrund stehe, bei einem Anstieg der Zahl von Coronapatienten aber dennoch sofort reagiert werden könne.

Der Gesetzgeber hat die bisher vielerorts übliche Trennung von internistischen und chirurgischen Notaufnahmen in Krankenhäusern zugunsten interdisziplinärer Strukturen aufzuheben. Auch das Kreiskrankenhaus Bergstraße hat die Notaufnahme im Zuge dieser Neuausrichtung als eigenständigen Bereich organisiert und direkt dem Leitenden Ärztlichen Direktor unterstellt. Eines der nächsten Ziele ist die Zertifizierung als „Cardiac Arrest Center“ in enger Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten des Kreises Bergstraße. „Das CAC stellt eine besondere Versorgungsstruktur zur optimalen Behandlung reanimierter Patienten nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand dar“, so Wagner.

Prozesse auf dem Prüfstand

Schon heute sind am Kreiskrankenhaus ein rund um die Uhr einsatzbereites Herzkatheterlabor und eine leistungsstarke Intensivstation für die Versorgung reanimierter Patienten vorhanden. Im Zuge der Neustrukturierung der Notaufnahme kamen zudem bestehende Prozesse auf den Prüfstand und Mitarbeiter wurden geschult, um die Patientenversorgung weiter zu optimieren.

Dr. Armin Kalenka, Leitender Ärztlicher Direktor, betont, dass die politische Weichenstellung für die Neuerung begrüßt wird. Mit Fabian Wagner habe zudem ein erfahrener Notfallmediziner die Verantwortung für die Notaufnahme übernommen. Bislang arbeitete Wagner als Oberarzt in der Anästhesie und Intensivmedizin des Hauses. Mit dem Wechsel an die Spitze der Zentralen Notaufnahme hat er die fachliche und organisatorische Leitung an einer wichtigen Schnittstelle nach innen und außen übernommen.

In der rund um die Uhr arbeitenden Notaufnahme des Kreiskrankenhauses Bergstraße werden sämtliche Notfälle klinisch erstversorgt oder ambulant behandelt, die von Rettungsdiensten oder ins Krankenhaus gebracht oder aufgrund von Verletzungen oder Unwohlsein selbstständig vorstellig werden. Im vergangenen Jahr wurden 31 000 Patienten in der Notaufnahme behandelt, fast 9000 davon wurden vom Rettungsdienst eingeliefert. Die Bandbreite der Behandlungen umfasst weite Teile des gesamtmedizinischen Leistungsspektrums, von der Prellung über die Blinddarmentzündung bis hin zum Herzinfarkt und der Schwerstverletztenversorgung im Schockraum. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 05.06.2020