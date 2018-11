Neue Wege: Integration ist kein Sprint, sondern ein Marathonlauf

Bergstraße.Die Integration von Geflüchteten „ist kein Sprint, sondern ein Marathonlauf“, sagt Harald Weiß, stellvertretender Betriebsleiter von Neue Wege, dem kommunalen Jobcenter des Kreises Bergstraße. Ergänzend ließe sich als Fazit einer gemeinsamen Informationsveranstaltung von Neue Wege und dem Migrationsdienst Bergstraße des Caritasverbandes sagen, dass der Weg keineswegs so klar erkennbar ist, sondern einem Dschungel gleicht.

Vielfältige Möglichkeiten

Denn wie die Zusammenkunft von ehrenamtlichen Helfern, von Geflüchteten und den mit der Betreuung und Integration von geflüchteten Menschen befassten Fachleuten zeigte, ist das Angebot an Förder- und Bildungsinstrumenten enorm vielfältig.

Das beeindruckte auch Marion Kostial von der Koordinationsstelle Asyl-Ehrenamt im Migrationsdienst Bergstraße. Für die im Bensheimer Caritas Zentrum Franziskushaus ansässigen Diplom-Pädagogin war aber auch erkennbar, dass noch viel zu tun ist. Denn sowohl den Ehrenamtlichen als auch den Migranten ist die Fülle dieses Angebotes nicht bekannt – und sie wird auch nicht immer vermittelt. „Am Wissenstransfer und den Kommunikationsschnittstellen muss noch gearbeitet werden“, so Marion Kostial.

Wenn Ehrenamtliche nicht wissen, dass schon seit Jahren von der Caritas Sprachkurse für geflüchtete Frauen mit Kinderbetreuung angeboten werden und dies auch nicht von ihrem Ansprechpartner beim Jobcenter erfahren, funktioniert der Informationsfluss nicht.

Im Sitzungssaal Bergstraße im Landratsamt funktionierte der Informationsfluss dagegen umso intensiver. In der dreistündigen Zusammenkunft, zu der Marion Kostial im Laufe des Abends auch den Kreisbeigeordneten Karsten Krug begrüßen konnte, wurde über Zahlen, Daten und Fakten berichtet, über das Absolventenmanagement sowie über ausgewählte Förderinstrumente und Bildungsangebote. Es war wieder einmal der große Überblick – im kommenden Jahr will man wieder in kleineren Einheiten zusammenkommen und einzelne Maßnahmen vorstellen, so Kostial.

Sprachkenntnisse sind die Basis

Um „Wege in die Beschäftigung für geflüchtete Menschen im Kreis Bergstraße“ ging es bei der Informationsveranstaltung – und das ist auch das, was die Geflüchteten wollen. Doch der Weg zum Arbeitsplatz ist nicht für alle gleich, da die individuellen Möglichkeiten jedes Einzelnen ganz unterschiedlich sind. Eines trifft allerdings für alle zu: „Ohne das Erlernen der deutschen Sprache wird es nicht funktionieren“, so Harald Weiß.

Aber über 70 Prozent der Geflüchteten haben keinen Schulabschluss und weniger als zehn Prozent verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung. „Da sind ganz schön dicke Bretter zu bohren“, verdeutlicht Weiß die extreme Herausforderung. Auch an die Taktung in der deutschen Arbeitswelt müssen sich die meist aus einem anderen Kulturkreis kommenden Menschen erst gewöhnen.

Orientierung geben

Menschen mit ihren ganz unterschiedlichen Möglichkeiten eine Orientierung zu geben, ist eine der Aufgaben. In den vier Jobcentern in Heppenheim, Mörlenbach, Bürstadt und Viernheim gibt es hier zu den jeweiligen Sprechzeiten ohne Anmeldung wertvolle Erstinformationen über Zuständigkeiten, Sprach- und Integrationskurse und anderes mehr, was den Start in einem fremden Land erleichtert.

Dieser Servicepoint als erste Anlaufstelle lenkt auf die richtigen Wege. Ist der Geflüchtete bereits anerkannt, ist für ihn das Jobcenter zuständig, ist er noch im Anerkennungsjahr, ist die Arbeitsagentur der Ansprechpartner. Für die Betreuung – wie Unterbringung und ähnliches – ist das Flüchtlingsamt zuständig, für die Anerkennung das Ausländeramt und erst danach kommt Neue Wege ins Spiel, um die Geflüchteten in die Beschäftigung zu bringen. Das erfolgt zunächst über die Heranführung an den Arbeitsmarkt, die Qualifizierung und schließlich die Vermittlung. Im laufenden Jahr konnten bereits 318 Menschen mit einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung dem ersten Arbeitsmarkt zugeführt werden.

Kaum überschaubares Angebot

Wie vielfältig die Wege zum Ziel Arbeitsplatz sind, verdeutlichte Fritz Strößinger von Neue Wege mit seinem kaum überschaubaren Angebot an Förderinstrumenten. Das reichte von den verpflichtenden Integrationssprachkursen über berufspraktische Orientierung, die Kooperation „Wirtschaft integriert“ und Welcome-Center „Neustart“ bis zu speziellen Angeboten, beispielsweise bei gesundheitlichen Einschränkungen.

Eine wichtige Mittlerrolle zwischen Jobcenter und Geflüchteten nimmt Ziva Mergenthaler vom Absolventenmanagement bei Neue Wege ein. Sie geht in die Integrationskurse und informiert sich hier über die jeweilige Qualifikation der Absolventen. Ihre Erkenntnisse münden dann in Empfehlungen für den Fallmanager. Eng ist auch die Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung des Kreises sowie mit der Wirtschaft in der Region.

