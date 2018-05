Anzeige

Bergstraße. Roland Koch kommt nach Heppenheim - und noch bevor er sich auf den Weg macht, bläst ihm heftiger Gegenwind ins Gesicht. Der frühere Ministerpräsident Hessens (1999-2010) und Vorstandsvorsitzende des Baukonzerns Bilfinger (2011-2014) spricht als Festredner bei einer Jubiläumsveranstaltung des Bergsträßer Jobcenters Neue Wege. Die Einstiegsoffensive feiert am Freitag, 25. Mai, in Heppenheim ihr Zehnjähriges. Kritik am prominenten Festredner kommt von der Linkspartei und der SPD.

„Ausgerechnet Roland Koch als Festredner auszuwählen, ist mehr als geschmacklos“, wettert der scheidende SPD-Landtagsabgeordnete Norbert Schmitt. „Roland Koch als Bekämpfer der Arbeitslosigkeit hochzustilisieren ist schlicht lächerlich.“ Der Heppenheimer wirft Koch vor, als Ministerpräsident Hunderte von Polizeistellen gestrichen, Angestellten- und Beamtenstellen in den Forstbetrieben abgebaut und Straßenwärterstellen stark reduziert zu haben. Millionen von Überstunden bei der Polizei, unzureichende Pflegemaßnahmen im Wald und Personalengpässe bei der Verkehrsbehörde Hessen Mobil führten die Folgen von Kochs „katastrophaler Politik“ noch heute vor Augen.

Ziemlich ähnlich klingt die Kritik aus den Reihen der Linkspartei. „Roland Kochs Name ist untrennbar mit einer beispiellosen Politik des sozialen Kahlschlags und der sozialen Ungerechtigkeit in Hessen verbunden. Mit der zynisch als ‚Operation sichere Zukunft‘ bezeichneten Politik ließ er vielen Einrichtungen, die sich um benachteiligte Menschen kümmern und in Notlagen helfen, die Landeszuschüsse streichen oder erheblich kürzen“, sagt Landtagskandidat Yannick Mildner aus Heppenheim. Koch habe damit das „brutalste Sozialabbau-Programm“ der Geschichte des Landes Hessen durchgesetzt. red/lok