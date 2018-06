Anzeige

Den Freien Wählern reicht das nicht. „Den Gesellschaftern müssten die Zahlen doch schon vorliegen“, sagte Myriam Lindner. Es könne also eigentlich kein Problem sein, sie auch dem Kreistag zugänglich zu machen. „Es ist das gute Recht des Kreistags, zu erfahren, welche Frühwarnsysteme denn mittlerweile eingesetzt werden, um rechtzeitig Handlungsbedarf zu erkennen“, forderte sie.

Auch Jochen Ruoff (Grüne) hält die Vorlage der Zahlen zum Anfang der Haushaltsberatungen ebenfalls für etwas spät. Sie beginnen am 5. November, am 10. Dezember soll das Zahlenwerk für 2019 verabschiedet werden. „Dazwischen hätten wir Entscheidungsdruck und nur ein paar Wochen Zeit“, gab er zu bedenken. Die Linke stimmte dem Ansinnen der Freien Wähler zu – allerdings, um Transparenz zu schaffen, wie Christiane Hennrich betonte – „nicht, um dieses unsägliche Projekt am Leben zu erhalten“. Thomas Elzer von der neugegründeten Fraktion „Alternative Bergstraße“, die sich von der AfD abgespalten hat, sagte, der Vorschlag der Freien Wähler sei angesichts der Historie verständlich.

Für Argwohn sorgte unter vielen Abgeordneten, dass Geschäftsführer Kahl im vergangenen November in den drei beteiligten Kommunen Zahlen präsentiert hatte. Landrat Engelhardt versicherte aber, dass es sich dabei um Zahlen gehandelt habe, die zu jener Zeit auch dem Kreistag vorgelegen hätten. „Lassen wir doch jetzt Herrn Kahl erst einmal seine Arbeit machen“, appellierte er. kbw

