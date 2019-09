Neuer Aufsichtsrat bei Sirona

Bergstraße.Die Sirona Dental Systems GmbH (SDS) hat einen neuen Aufsichtsrat. In der SDS ist das deutsche Kerngeschäft von Dentsply Sirona gebündelt. Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Personen und ist paritätisch aus Arbeitgeberseite und Arbeitnehmerseite besetzt. Als Vorsitzender wurde Alexander Völcker, Group Vice President Digital Product Group, gewählt. Sein Stellvertreter ist Jochen Homburg von der IG Metall. Die Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter beschlossen laut einer Pressemitteilung, dass der Aufsichtsrat nicht nur die Bedürfnisse der SDS in Bensheim, sondern auch die anderer Standorte in Deutschland im Blick behalten wird. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.09.2019