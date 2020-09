Neuer Corona-Fall an der Karl-Kübel-Schule

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurden heute sechs neue Corona-Fälle registriert. Einer der Fälle steht im Zusammenhang mit der Karl-Kübel-Schule in Bensheim, an der bereits in der vergangenen Woche Infektionen aufgetaucht waren. Insgesamt seien rund 40 Leute im Zusammenhang mit den Infektionsfällen an dieser Schule in Quarantäne, hieß es vom Kreis.

Die neuen Fälle stammen aus Einhausen, Lautertal, Lampertheim und Mörlenbach (3). Wie das Landratsamt am Abend mitteilte, sind seit dem Ausbruch der Epidemie insgesamt 596 Infektionsfälle im Kreisgebiet bekannt geworden. Im Krankenhaus werden derzeit acht Patienten behandelt, darunter zwei mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Insgesamt gibt es zurzeit im Kreisgebiet 43 Infektionsfälle. Unter anderem in Lindenfels sind keine Infektionen gemeldet.

Wie es in der Mitteilung weiter hieß, gab es 14 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 5,18 Infektionen pro 100.000 Einwohnern entspreche. Der Grenzwert für schärfere Beschränkungen für die Bevölkerung liegt bei einer Inzidenz von 50, für den Kreis entspricht das 135 Fällen innerhalb von sieben Tagen.

Die Zahl der Neuinfektionen in Hessen ist heute um 120 gestiegen. Wie das Sozialministerium (Stand 14 Uhr) mitteilte, gab es einen neuen Todesfall. Damit sind seit Beginn der Pandemie 545 Menschen in Hessen an oder mit dem Coronavirus gestorben. 17.757 bestätigte Fälle wurden gezählt. dpa/tm