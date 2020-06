Neuer Corona-Fall in Lampertheim

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurde heute ein neuer Corona-Fall aus Lampertheim gemeldet. Das teilte das Landratsamt am Abend mit. Insgesamt sind damit 366 Infektionsfälle bekannt, allerdings gibt es zurzeit nur zehn Patienten. In den Krankenhäusern werden keine Corona-Fälle stationär behandelt. 353 Personen haben die Infektion überstanden, drei sind gestorben. Unter anderem in Bensheim, Heppenheim, Lautertal, Lindenfels und Zwingenberg gibt es keine aktuellen Fälle.

Wie es weiter hieß, gab es fünf Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage, was einer Quote von 1,9 Infektionen pro 100.000 Einwohnern entspreche. Der Grenzwert für schärfere Beschränkungen zur Bekämpfung der Epidemie liege für den Kreis bei 135 Fällen innerhalb von sieben Tagen.

Die Zahl der Infizierten in Hessen ist um 21 auf 10.666 gestiegen. Das teilte das Sozialministerium (Stand 14 Uhr) mit. Zudem wurden zwei weitere Todesfälle registriert. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 505. dpa/tm