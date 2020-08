Neuer Corona-Fall in Viernheim

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurde heute ein neuer Corona-Fall aus Viernheim gemeldet. Wie das Landratsamt am Abend mitteilte, sind seit dem Ausbruch der Epidemie insgesamt 405 Infektionsfälle in der Region bekannt geworden. Aktuell gibt es 21 Patienten im Kreis, es wird aber keiner von ihnen im Krankenhaus behandelt. Unter anderem in Lautertal und Lindenfels sind zurzeit keine Infektionen bekannt.

Wie es in der Mitteilung weiter hieß, gab es neun Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was einer Quote von 3,3 Infektionen pro 100.000 Einwohnern entspreche. Der Grenzwert für schärfere Beschränkungen liegt für den Kreis bei 135 Fällen innerhalb von sieben Tagen.

Die Zahl der Infizierten in Hessen ist heute um 57 gestiegen. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 12.199 Fälle, wie das Sozialministerium in Wiesbaden (Stand: 14 Uhr) mitteilte. Die Zahl der Todesfälle war seit Freitag stabil gewesen. Nun stieg sie um eins auf 521. dpa/tm