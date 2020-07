Neuer Infektionsfall in Heppenheim

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße wurde heute ein neuer Corona-Fall aus Heppenheim gemeldet. Das teilte das Landratsamt am Abend mit. Insgesamt sind damit 382 Infektionsfälle bekannt. Akut erkrankt sind nach Kreis-Angaben zwölf Menschen. In den Krankenhäusern wird ein Patient stationär behandelt. Unter anderem in Einhausen, Lautertal, Lindenfels und Zwingenberg gibt es zurzeit keine aktiven Fälle.

Wie es vom Kreis weiter hieß, gab es sechs Neuinfektionen innerhalb der vergangenen letzten sieben Tage, was einer Quote von 2,2 Infektionen pro 100.000 Einwohnern entspreche. Der Grenzwert für schärfere Beschränkungen zur Bekämpfung der Epidemie liegt für den Kreis bei 135 Fällen innerhalb von sieben Tagen.

Die Zahl der Infektionen in Hessen ist um elf auf 11.217 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle blieb (Stand 0 Uhr) nach Angaben des Sozialministeriums in Wiesbaden mit 514 konstant. dpa/tm