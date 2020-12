Neuer Kurs für Kindertagespflege

Bergstraße.Das Thema Kinderbetreuung wird immer wichtiger – auch an der Bergstraße. Denn hier hält der Babyboom weiter an. Besonders bei den Kindern unter drei Jahren steigt der Betreuungsbedarf. Gerade bei dieser Altersgruppe ist die Betreuung durch Kindertagespflegepersonen für Eltern eine gute Alternative zur Kinderkrippe, da diese eine sehr individuelle Variante der Betreuung darstellt. Kindertagespflegepersonen schaffen ein familiennahes und flexibles Betreuungsangebot, in welchem Kinder sich entsprechend ihrer Bedürfnisse entwickeln und entfalten können.

Damit mehr Bergsträßer Eltern ein solches Angebot nutzen können, bietet der Kreis in Kooperation mit dem Familienzentrum Bensheim regelmäßig Qualifizierungskurse zur Kindertagespflegeperson an. Auch im Frühjahr wird das praxisnah aufgebaute und kostenfreie Qualifizierungsangebot erneut stattfinden. Der erste Teil des Kurses, die tätigkeitsvorbereitende Grundqualifizierung, startet am 1. Februar und umfasst 160 Unterrichtseinheiten. Interessierte können sich ab sofort für die Teilnahme bewerben. red

