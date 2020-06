Neuer Kurs in Kindertagespflege startet

Bergstraße.Der Kreis Bergstraße bietet in Kooperation mit dem Familienzentrum Bensheim einen neuen Qualifizierungskurs zur Kindertagespflege an. Der Kurs startet am 19. August (einem Mittwoch) und umfasst 300 Unterrichtseinheiten (160 tätigkeitsvorbereitende und 140 tätigkeitsbegleitende). Das Qualifizierungsangebot zur Kindertagespflegeperson ist praxisnah aufgebaut und kostenfrei. „Tagesmütter oder Tagesväter schaffen ein familiennahes und flexibles Betreuungsangebot, in dem Kinder sich entsprechend ihrer Bedürfnisse entwickeln und entfalten können“, betont die Erste Kreisbeigeordnete und für das Jugendamt zuständige Dezernentin Diana Stolz. „Im Rahmen der späteren Tätigkeit werden Kindertagespflegepersonen durch die Mitarbeiter des Fachdienstes Kindertagespflege des Jugendamtes und durch die Fachberatungen des Familienzentrums Bensheim und des Caritasverbandes in Heppenheim begleitet.“ Die Bewerbung für die Teilnahme am Qualifizierungskurs ist ab sofort möglich. Der Kurs findet von August bis Januar jeweils montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr in Bensheim in den Räumlichkeiten des Familienzentrums Bensheim (Hauptstraße 81) statt. Weitere Informationen zu dem Qualifizierungsangebot können Interessierte per E-Mail unter jugendhilfe-kindertagespflege@ kreis-bergstrasse.de anfragen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.06.2020