Anzeige

Die Fachberatung im Caritaszentrum Heppenheim ist zuständig für die Vermittlung von Tagespflegepersonen aus den Abtsteinach, Birkenau, Fürth, Gorxheimertal, Grasellenbach, Heppenheim, Hirschhorn, Lindenfels, Mörlenbach, Neckarsteinach, Rimbach, Viernheim und Wald-Michelbach.

Nähere Informationen zum Qualifizierungslehrgang bekommen Interessierte bei einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 16. Mai, von 9.30 bis 11 Uhr in Heppenheim im Caritaszentrum. Um Anmeldung wird gebeten unter der Telefonnummer 06252 / 990130 oder per E-Mail an: kindertagespflege@caritas-bergstrasse.de red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 14.05.2018