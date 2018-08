Neuer Radler-Rastplatz mit Blick zur Bergstraße

Bergstraße.Es ist ein idyllisches Fleckchen Natur, an dem Radfahrer im Lampertheimer Stadtteil Hüttenfeld künftig rasten und einen Panoramablick genießen können. Am Horizont grüßt der Odenwald mit dem Zwingenberger Melibokus im Norden und dem Weinheimer Steinbruch im Süden, unmittelbar in der Nähe laden grüne Wiesen, Spargeläcker und eine „echte Hüttenfelder Fahrradskulptur“ zum Verweilen ein. Gemeinsam

...