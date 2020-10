Neuer Rekordwert an Corona-Infektionen im Kreis Bergstraße

Bergstraße.Am Samstag sind im Kreis Bergstraße 76 neue Corona-Fälle gemeldet worden, wie Landrat Christian Engelhardt am Abend mitteilte. Das sind so viele wie noch nie an einem Tag. Ein 85-Jähriger in dem stark betroffenen Pflegeheim in Biblis ist heute gestorben. Die Zahl der Opfer im Kreis erhöhte sich damit auf sieben.

Damit sind seit dem Ausbruch der Epidemie 1207 Infektionsfälle bekannt geworden. 73 neue Fälle wurden aus Bensheim, Einhausen (2), Heppenheim (8), Lautertal und Lorsch sowie aus Abtsteinach (2), Birkenau, Bürstadt (3), Fürth (2), Gorxheimertal, Grasellenbach (16), Lampertheim (10), Mörlenbach, Viernheim (23), und Wald-Michelbach gemeldet. Bei den verbliebenen drei Fällen machte Engelhardt keine Angaben zur Herkunft.

Betroffen seien weitere Schulen im Kreis: die Joseph-Heckler-Schule und die Karl-Kübel-Schule in Bensheim, die Martin-Luther-Schule in Rimbach sowie die Eugen-Bachmann-Schule in Wald-Michelbach. Betroffen sei auch eine Pflegeeinrichtung in Grasellenbach, so Engelhardt weiter.

Inzidenz morgen über 100

Im Krankenhaus würden 19 Patienten behandelt, bei 15 gelte die Infektion als gesichert. Zur Zahl der Genesenen machte Engelhardt keine Angaben. Die Inzidenz, also die Zahl an Infektionen in den vergangenen sieben Tagen auf 100.000 Einwohner lag heute bei 95,38 und sank damit leicht. Die Erholung ist allerdings von kurzer Dauer: Morgen wird zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Pandemie der Wert über 100 steigen, und zwar deutlich auf 111,28.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute 1730 neue Infektionen in Hessen gemeldet. Damit wurden seit Beginn der Pandemie 31.128 Menschen in dem Bundesland positiv getestet, wie das RKI mitteilte (Stand 0 Uhr). Die Zahl der Todesfälle nahm um sieben auf 607 zu. dpa/tm