Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind heute 146 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Das ist erneut ein Höchstwert in der Pandemie. Außerdem gab es drei weitere Todesfälle. Betroffen sind eine 88-jährige Person aus Bensheim sowie eine 77-jährige und eine 87-jährige Person aus Viernheim. Bisher sind damit im Kreis 71 Menschen der Pandemie zum Opfer gefallen. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 4219 Infektionsfälle registriert worden.

Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (4), Einhausen, Heppenheim (17), Lorsch (9) und Zwingenberg (2) sowie aus Abtsteinach, Birkenau (2), Bürstadt (4), Fürth (4), Gorxheimertal (3), Grasellenbach (8), Hirschhorn (5), Lampertheim (13), Mörlenbach, Neckarsteinach (4), Rimbach (4), Viernheim (15) und Wald-Michelbach (49). Zu den betroffenen Einrichtungen zählen die Heinrich-Metzendorf-Schule und die Liebfrauenschule in Bensheim, außerdem ein Pflegeheim und zwei Kindergärten in Bensheim. Die hohe Fallzahl in Wald-Michelbach geht auf ein Pflegeheim zurück.

Dem Kreis sind derzeit 1059 Infizierte bekannt, der Wert stieg damit erstmals über 1000. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 77 Patienten behandelt. Darunter sind 67 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 554 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 204,81 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Der Wert hat damit erstmals die Grenze von 200 überschritten und wird morgen 224 erreichen. Sofern die Inzidenz nicht bis Sonntag wieder unter 200 fällt, muss der Kreis weitere Einschränkungen verhängen, darunter eine nächtliche Ausgangssperre.

Entscheidung fällt am Sonntag

Das Landratsamt hat heute angekündigt, dass damit zu rechnen ist und die Ausgangssperre vermutlich ab Montag, 21. Dezember, gelten wird. Eine entsprechende Allgemeinverfügung werde in dem Fall noch am Sonntag veröffentlicht. Sonderregelungen wurden für Heiligabend und die beiden Weihnachtsfeiertage in Aussicht gestellt. Die Ausgangssperre gilt, bis die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen wieder unter 200 liegt.

In Hessen sind heute 1475 neue Infektionen gemeldet worden. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 115.473 Menschen mit dem Virus infiziert. Das geht aus den Zahlen des Berliner Robert Koch-Instituts hervor (Stand 0 Uhr). 2004 Todesfälle werden inzwischen mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 40 mehr als am Vortag. dpa/tm