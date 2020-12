2 Fotos ansehen Symbolbild © dpa

Bergstraße.Im Kreis Bergstraße sind heute 95 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Das ist der höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie. Zuletzt waren am 28. Oktober 90 neue Fälle gemeldet worden. Eine 91-jährige Person aus Lorsch ist gestorben. Bisher sind im Kreis damit 50 Menschen der Pandemie zum Opfer gefallen. Wie das Landratsamt weiter berichtete, sind seit dem Ausbruch der Epidemie 3614 Infektionsfälle registriert worden.

Die neuen Fälle stammen aus Bensheim (23), Einhausen (2), Heppenheim (9), Lautertal (4), Lindenfels und Lorsch (6) sowie aus Biblis (3), Bürstadt (4), Fürth (2), Gorxheimertal (2), Groß-Rohrheim, Hirschhorn (3), Lampertheim (11), Mörlenbach (8), Neckarsteinach, Rimbach (3), Viernheim (11) und Wald-Michelbach.

Zu den betroffenen Einrichtungen zählen die Heinrich-Metzendorf-Schule und die Karl-Kübel-Schule in Bensheim sowie Pflegeheime in Bensheim und Lorsch.

Dem Kreis sind zurzeit insgesamt 717 Infizierte bekannt. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 72 Patienten behandelt, darunter 66 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liege ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 355 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 131,24 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Die Inzidenz wird wegen des starken Anstiegs an Fallzahlen morgen einen Wert von 143 erreichen.

In Hessen hat sich die Zahl der Infektionen um 1917 erhöht. Damit gibt es inzwischen 102.817 bestätigte Fälle, wie aus Zahlen des Berliner Robert Koch-Instituts hervorgeht (Stand: 0 Uhr). Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich um 58 auf 1659. dpa/tm