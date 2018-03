Anzeige

Bergstraße.Gleich zwei Unternehmer von der Bergstraße sind Mitglieder des neuen Vorstands der Bezirksgruppe Darmstadt und Südhessen im Arbeitgeberverband Hessenmetall. Für zwei Jahre wurden Michael Geil von Dentsply Sirona in Bensheim (unten links) und Achim Kopp von der Kopp Schleiftechnik in Winterkasten (unten rechts) in das Gremium gewählt. Neuer Vorsitzender der Bezirksgruppe ist Claus Lau von der Bosch Rexroth AG (oben).

Nationale und globale politische Entwicklungen zeigten, dass die Botschaft der Verbände, „mehr Wirtschaft wagen“ nachhaltiger beachtet werden muss, sagte Lau nach seiner Wahl. Statt Umverteilung, zusätzlichen Belastungen der jungen Generation, Protektionismus und Überregulierung seien zukunftsweisende Konzepte gefragt, außerdem „eine nachhaltige und flächendeckende Digitalisierungsstrategie, Freihandel sowie Wachstum im Strukturwandel durch einen investitionsfreundlichen Ordnungsrahmen“.

Lau ist Nachfolger von Ulrich Schumacher (Opel), der für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung stand. kbw/red/Bilder: kbw/Lotz/Funck