Bergstraße.Frisch, leicht und unkompliziert sollen sie sein, die jungen Bergsträßer Weine des Jahrgangs 2017 – moderne Weintypen eben, die dem aktuellen Trend entsprechen und uneingeschränkt alltagstauglich sind. Das versprechen die Bergsträßer Winzer und laden Neugierige zum Probieren des aktuellen Jahrgangs ein. Am 21. April von 15 bis 21 Uhr machen sie deshalb „ein Fass auf“ und starten mit dem Bergsträßer Weintreff in Bensheim in den Weinfrühling.

Der Weintreff gilt als Hotspot für Weininteressierte im kleinsten Weinanbaugebiet Deutschlands. Trends und Tendenzen können bei der Weinprobe entdeckt werden. Neue Winzer und junge Nachwuchstalente bringen frische Ideen. Etablierte Weingüter zeigen, wie sie sich das Weinmachen 2018 vorstellen – eine willkommene Gelegenheit, die Winzer persönlich kennenzulernen, über Weine, Sektspezialitäten, Kellergeheimnisse oder Weinbergsarbeit zu plaudern. Zudem haben die Winzer einen besonderen Gast eingeladen: Das Weingut Meyer-Näkel, das im Weinbaugebiet Ahr und darüber hinaus Rotweingeschichte geschrieben hat und in der aktuellen Ausgabe eines Weinmagazins (Weinwelt, Ausgabe 2/2018) für seine Kollektion des Jahres ausgezeichnet wurde.

Mit dem Weintreff startet der „Bergsträßer Weinfrühling 2018“ eine bunte Veranstaltungsreihe rund um Wein und Kulinarik. Weinbaubetriebe der Hessischen Bergstraße und der „Odenwälder Weininsel“ laden zu Hof- und Kellerfesten, Musik- und Kulturveranstaltungen sowie Begegnungen bei Sensorik und Wein.