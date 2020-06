Bergstraße.Der Bund wird aktuell zwei Löschgruppenfahrzeuge Katastrophenschutz an das Land Hessen ausliefern. Eines dieser Fahrzeuge wird an der Bergstraße am Standort der Feuerwehr Heppenheim stationiert werden. Es ist für den Gefahrstoff-Dekontaminations-Zug im Landkreis Bergstraße vorgesehen. Dies teilt der Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Michael Meister (CDU) mit. zg

