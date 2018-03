Anzeige

Bergstraße.Um die Revitalisierung eines Lebensraumes geht es bei einer Veranstaltung im Naturschutzzentrum Bergstraße (NZB) Dienstag, 20. März, 18.30 Uhr. Ulrich Androsch, Leiter des Gewässerverbandes, wird an diesem Abend über die Umsetzung einer der derzeit größten und spektakulärsten Renaturierungsmaßnahmen in Hessen berichten. Die rund sechs Kilometer kanalisierte Weschnitz wurde Ende 2017 durch Reaktivierung beziehungsweise Wiederherstellung historischer Gewässertrassen ersetzt. Die Maßnahme wird zudem das Naturschutzgebiet Weschnitzinsel mit einem der größten Zugvogel-Rastquartiere in Südhessen zukünftig deutlich aufwerten. red