Neues Programm der Volkshochschule

Bergstraße.Das Frühjahrsprogramm der Kreisvolkshochschule (Kvhs) – mit 570 Veranstaltungen – ist auf dem Markt. Zu erkennen ist das Heft an den klassischen Sommer-Farben gelb, himbeer, blau, orange. Ganz sicher liegen die Hefte bereits im Heppenheimer Landratsamt, dort auch in den Banken sowie bei der Lorscher Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule im alten Rathaus und in vielen Lorscher Geschäften und Banken. Zurzeit werden die Programme im ganzen Kreis Bergstraße verteilt.

Die Semestereröffnung findet am 7. Februar (einem Freitag) in Lorsch statt – der Gitarrenvirtuose Adax Dörsam lässt seine Musikinstrumente ab 20 Uhr im Nibelungensaal des alten Rathauses erklingen. Karten dafür gibt es ab dem 16. Januar unter anderem bei der Kvhs in Lorsch, telefonisch erreichbar unter der Nummer 06251 / 172960. red

