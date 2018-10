Neues Projekt für junge Flüchtlinge

Bergstraße.Die Betriebskommission des Eigenbetriebs „Neue Wege“ hat in ihrer jüngsten Sitzung unter dem Vorsitz von Erster Kreisbeigeordneter Diana Stolz wichtige Maßnahmen zur Eingliederung junger Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt beschlossen. Angeboten wird die neu konzipierte Fördermaßnahme an den Standorten Heppenheim, Viernheim und Mörlenbach.

Dabei handelt es sich um ein Angebot für junge Flüchtlinge, die einen Anspruch auf Leistungen nach dem zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) haben oder Asylbewerberleistungen empfangen, sofern sie eine hohe Bleibewahrscheinlichkeit aufweisen. Durch das spezielle Programm sollen sie zunächst den deutschen Berufsalltag kennenlernen und an wichtige berufliche Sprachkenntnisse herangeführt werden.

Begleitung und Beratung

Sind die entsprechenden Voraussetzungen gegeben, werden die Jugendlichen bei der Vorbereitung auf den Hauptschulabschluss durch kompetente Coaches unterstützt und bei ihrer beruflichen Erstorientierung und -vorbereitung sowie bei der Vermittlung in Praktika intensiv begleitet. Ein weiterer Baustein ist die qualifizierte Beratung und Unterstützung rund um die Anerkennung ausländischer Schul- und Berufsabschlüsse.

Die Maßnahme läuft zunächst bis August. Wichtigstes und nachhaltigstes Ziel ist die Vermittlung in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis. „Die Maßnahme soll die Chancen für einen gelungenen Start in ein Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis im Kreis Bergstraße deutlich verbessern und letztendlich einen Beitrag zur Integration leisten“, sagt Diana Stolz. Erstorientierung und Berufsvorbereitung sei für die jungen Menschen eine bedeutende Chance. zg

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.10.2018